Самая удобная торговая платформа

Предупреждение о рисках



Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском и в некоторых случаях может привести к потере вашего инвестиционного капитала. Вследствие этого торговля с использованием заемных средств подходит не всем инвесторам. Кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Торговля продуктами без привлечения заемных средств, такими как акции, также сопряжена с риском, поскольку стоимость акции может как падать, так и расти, а это означает, что вы можете получить меньше средств даже в случае выигрыша, чем вы изначально вложили. Финансовые контракты являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли, пожалуйста, убедитесь, что осознаете все риски и принимаете во внимание уровень Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей.