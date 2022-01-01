Самая удобная торговая платформа

Понятный и удобный интерфейс, который помогает сосредоточиться на главном - на торговле
Самые полезные торговые индикаторы помогут постоянно увеличивать ваш торговый счет
Наша платформа использует самые современные технологии, что обеспечивает высочайшую скорость
Чтобы научиться, зарегистрируйтесь и тренируйтесь на демо-счете. Это тоже самое, что и реальная торговля, но бесплатно.
Деньги окажутся на вашем счете максимально быстро. В среднем на это уходит от одного до пяти дней. В некоторых случаях времени требуется немного больше обычного.
Торговая платформа — это программный комплекс, с помощью которого Клиент имеет возможность проводить сделки (операции), используя предложенные финансовые инструменты, а также получает доступ к информации о значении котировок, положении рынка в настоящее время и т.д.
Начать обучаться инвестированию на демо-счете вы можете бесплатно. А для начала реальной торговли вы можете инвестировать незначительную сумму денег. Минимальный депозит составляет всего 10 долларов США.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском и в некоторых случаях может привести к потере вашего инвестиционного капитала. Вследствие этого торговля с использованием заемных средств подходит не всем инвесторам. Кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Торговля продуктами без привлечения заемных средств, такими как акции, также сопряжена с риском, поскольку стоимость акции может как падать, так и расти, а это означает, что вы можете получить меньше средств даже в случае выигрыша, чем вы изначально вложили. Финансовые контракты являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли, пожалуйста, убедитесь, что осознаете все риски и принимаете во внимание уровень Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей.