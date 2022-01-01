Самая удобная торговая платформа

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Для вас доступны все инструменты и минимальный депозит в размере $10 для быстрого старта




Все статьи
  • С чего начать?

    Чтобы научиться, зарегистрируйтесь и тренируйтесь на демо-счете. Это тоже самое, что и реальная торговля, но бесплатно.

  • Насколько быстро происходит вывод средств?

    Деньги окажутся на вашем счете максимально быстро. В среднем на это уходит от одного до пяти дней. В некоторых случаях времени требуется немного больше обычного.

  • Для чего нужна торговая платформа и как она помогает заработать?

    Торговая платформа — это программный комплекс, с помощью которого Клиент имеет возможность проводить сделки (операции), используя предложенные финансовые инструменты, а также получает доступ к информации о значении котировок, положении рынка в настоящее время и т.д.

  • На какую минимальную сумму можно пополнять счет?

    Начать обучаться инвестированию на демо-счете вы можете бесплатно. А для начала реальной торговли вы можете инвестировать незначительную сумму денег. Минимальный депозит составляет всего 10 долларов США.

Предупреждение о рисках


Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском и в некоторых случаях может привести к потере вашего инвестиционного капитала. Вследствие этого торговля с использованием заемных средств подходит не всем инвесторам. Кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Торговля продуктами без привлечения заемных средств, такими как акции, также сопряжена с риском, поскольку стоимость акции может как падать, так и расти, а это означает, что вы можете получить меньше средств даже в случае выигрыша, чем вы изначально вложили. Финансовые контракты являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли, пожалуйста, убедитесь, что осознаете все риски и принимаете во внимание уровень Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей.